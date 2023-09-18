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Resmi İlanlar T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-18 00:01:00 -

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/383 Esas

Konu : İlan hak.

05/07/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi,

MEVKİİ : Tepeköy Mahallesi,

PAFTA NO :

ADA NO : 164

PARSEL NO : 11

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :1- BAYRAM DURU-13883268740
2- KANBOLAT DURU-14006264632
3- METİN ENÇ-39175423420
4- MUSA AYTEKİN-45235223770

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tepeköy Mahallesi, 164 ada 11 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01891640