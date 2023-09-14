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Resmi İlanlar T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-14 00:00:00 -

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/495

28/08/2023
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 110

PARSEL NO : 162

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 117,31 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ADNAN TOĞA

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada, 162(if:333) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 28/08/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01889325