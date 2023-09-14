T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
28/08/2023
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 110
PARSEL NO : 162
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 117,31 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ADNAN TOĞA
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada, 162(if:333) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 28/08/2023
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Basın No: ILN01889325