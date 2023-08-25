T.C. MERSİN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2023/1018 Esas 09/06/2023



İ L A N



Davacı vekilinin dava dilekçesi ile, Siirt ili, Eruh İlçesi, Yanıkses Mah. Cilt No:86, Hane No:1 BSN: 22'de nüfusa kayıtlı olan Ömer ve Mediha'dan olma, Yanıkses 30/03/1978 doğumlu doğumlu, 40984427974TC Kimlik Numaralı Ahmet Etiz'in 1993 yılı içerisindeailesinin yanında ayrıldığını ve bu tarihten sonra da aradan geçen 30 sene içerisinde kendisinden haber alınmadığını, 30 senedir Ahmet Etiz'denhaber alınamadığınıbelirtilerek Türk Medeni Kanun'nun 32. vd. maddeleri uyarınca gaipliğine karar verilmesini talep etmiş olup adı geçen Ahmet Etiz'itanıyan ve bilenlerin ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 09/06/2023

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Basın No: ILN01880706