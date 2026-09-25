T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1978 Esas
DAVALILAR : ŞENAY SALATİNO Sağlık Mah. 207. Cad. No:10/3 Toroslar/ MERSİN
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 13/01/2027 günü saat: 09:12'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02555803