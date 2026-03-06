T.C. MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2023/2200 Esas
Mersin ili, Silifke ilçesinde Durmuş kızı Ümmühan Kaya'nın vefat ettiği anlaşılmakla, TMK 594.Maddesi gereğince Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Genel İnternet Haber sitesinde işbu ilanın bir (1) ay arayla iki kez ilanına, ikinci (2.) kez ilanından itibaren başlayarak hak sahiplerinin engeç bir (1) yıl içinde yukarıda ismi geçenin mirasçısı olanların mirasçılık sıfatlarını mahkememizin 2023/2200 esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu İLAN olunur.
