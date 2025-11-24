T.C. MERSİN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/9 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, ÇANDIR Mahalle/Köy, 230 Ada, 10 Parsel. Taşınmaza ait detaylı bilgiler ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur. Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte bilirkişi raporlarını ve şartnameyi görmüş, okumuş ve içeriklerini kabul etmiş sayılırlar.

Adresi : Mersin İli, Toroslar İlçesi. Toroslar / MERSİN

Yüzölçümü : 20.194,01 m2

İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planı bulunmadığı, köy yerleşik alanı sınırları dışında, olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaza ait detaylı bilgiler ilan ekindeki bilirkişi raporunda mevcuttur. Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte bilirkişi raporlarını ve şartnameyi görmüş, okumuş ve içeriklerini kabul etmiş sayılırlar.

Kıymeti : 9.592.154,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:57

19/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

