T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

MÜŞTEKİ : BERÇEM TİLAVER, İbrahim ve Azize kızı, 20/01/1994 Fatih doğumlu, TC Kimlik No:25586577128

Mahkememizin 25/06/2026 tarih, 2023/829 Esas, 2026/473 Karar sayılı ilamı ile sanıklar Bilal MAMİŞ ve Rahile MAMİŞ haklarında Basit Yaralama, Birden Fazla Kişi İle Tehdit, Mala Zarar Verme suçlarından beraat kararı verildiği, tüm araştırmalara bulunamayan ve adresi temin edilemeyen müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde kararı istinaf edebileceği, istinaf etmediği takdirde kararın kesinleştirileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02567046