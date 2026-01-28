T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/538 Esas



KARAR NO: 2025/305

SANIK: JACK BOYACİYAN SEMİH HAMVİ, Cihad ve Gadu oğlu, 01/01/1991 Halep doğumlu, Yabancı Kimlik No:99702121304

Tehdit suçundan mahkememizin 27/05/2025 tarih, 2024/538 Esas, 2025/305 Karar sayılı ilamı ile hakkında 106/1-1. mad. gereğince 5 Yıl Hükmün Açıkl. Geri Bırak. Ned. Dnt.Ser. (CMK 231/8) kararı verilen sanık tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilememiş bu nedenle hükmün tebliği mümkün olmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde kararı istinaf edebileceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02388690