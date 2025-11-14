T.C. MERSİN 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/329

KARAR NO : 2025/720



İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 27.10.2025 gün ve 2025/329 Esas, 2025/720 karar sayılı ilam ile sanık RAED ALHAMOUD ALZAID hakkında “ Basit Yaralama” suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 86/2-1, 86/3-e, 29, 62/1, 52/2-4 , CMK.nun 251/3,maddeleri gereğince 1.680- TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına verilen cezanın CMK.nun 231/5. Maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanığın 5 Yıl Süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.

M Saıed ve Amna oğlu 01.09.1976 Humus doğumlu sanık RAED ALHAMOUD ALZAID’ın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış olup,

Açıklanan nedenlerle;

-7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Gazetede, İnternet Haber Sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanen tebliğine,

-İlan tarihinden itibaren işlemek üzere bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

-Tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye/ön büroya yada ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle itiraz yasa yolu açık olduğu hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02334125