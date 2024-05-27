T.C. MERSİN 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/159 Esas

Sayın Berna PANAYIR

(Süleyman ve Leyla kızı, Mersin Doğ., 04/04/1973 D.Tar., 30*******82 T.C.K.N.)

Davacı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılaması nedeniyle; Durusma Günü: 02/07/2024 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz; vermediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamen inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi vermeniz halinde elinizde bulunan belge, dosya ve bunların bulunabileceği yerler ile varsa tanıklarınızın isim ve adresleri ile hangi konuda dinleteceğiniz hususlarını HMK'nın 129. maddesi uyarınca açıklayıcı dilekçe vermeniz hususu, Dava Dilekçesi, tensip tutanağı, ara karar evrakı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02038439