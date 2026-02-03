T.C. MERSİN 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. MERSİN 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/516 Esas
28.01.2026
Konu : Gaiplik ilanı
Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , MERSİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davaya konu; Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Çiftlik Mahallesi/ Köyü, 202 ada, 6 parsel sayılı4.000,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazın hissadarlarından Hatice ve Fatma'nın mirasçıları: Hacı Osman'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.01.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02392373