Resmi İlanlar T.C. MERSİN 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MERSİN 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MERSİN 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/516 Esas
28.01.2026

Konu : Gaiplik ilanı

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , MERSİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu; Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Çiftlik Mahallesi/ Köyü, 202 ada, 6 parsel sayılı4.000,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazın hissadarlarından Hatice ve Fatma'nın mirasçıları: Hacı Osman'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02392373