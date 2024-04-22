T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-04-22 00:21:00 -
T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2022/1305 Esas
09/02/2024
Konu : GAİPLİK İLAN
NURSUN ÇAKIR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASRET GEZER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 15839202976
ADI SOYADI : HASRET GEZER
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : PAKİZE
DOĞUM TARİHİ : 30/03/1968
DOĞUM YERİ : KEŞAN
İKAMETGAH ADRESİ : -
#ilangovtr
Basın No: ILN02020192