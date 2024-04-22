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Resmi İlanlar T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-04-22 00:21:00 -

T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/1305 Esas

09/02/2024

Konu : GAİPLİK İLAN

NURSUN ÇAKIR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASRET GEZER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 15839202976
ADI SOYADI : HASRET GEZER
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : PAKİZE
DOĞUM TARİHİ : 30/03/1968
DOĞUM YERİ : KEŞAN
İKAMETGAH ADRESİ : -

#ilangovtr

Basın No: ILN02020192