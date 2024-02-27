T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/206 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/206 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 681 Ada, 10 Parselde kayıtlı 260,94m² yüz ölçümlü “Bahçe” nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre (82/1502) arsa paylı "MESKEN" nitelikli, (1)'inci kat (2) numaralı bağımsız bölüm taşınmazın 25.14.2023 tarih ve 12250 yevmiye numaralı "Satış" işlemi ile (1/1) Tam Hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, elektrik, yol ve su problemi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlarla ve toplu taşıma vasıtaları ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini orta gelir grubunda hane halkının ikamet etmekte olduğu bölgede konumlanmış vaziyettedir. Her türlü sosyal ve kültürel aktivita alanlarına ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. Sosyal donatı alanlarına ulaşım yürüme mesafesindedir. Etrafında; zemin katı iş yeri üst katları mesken veya ofis olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Bölgede son yıllarda yerinde dönüşüm destekleriyle 0-10 yaş yapıların yanı sıra genel olarak 30-40 yaş aralığında yapılar bulunmaktadır. Yeni binalarda üst katlar genel olarak ofis olarak kullanılmakta olup, eski yapılarda kısmen ofis kullanımının yanı sıra gene olarak konut şeklinde kullanım mevcuttur. Yakın çevresinde; okul, cami, park, pazar yeri, sağlık ocağı, hastane, Akdeniz Belediyesi, Merin Adliyesi ve genel olarak oto tamirhanesi olarak kullanılan çeşitli esnaf dükkanları bulunmaktadır.Taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini batıda Havuzlar Caddesine cepheli olup, Kuvai Milliye Caddesinin 200 metre batısında, Gökdelen İş Merkezinin 640 metre kuzeyinde konumlanmış vaziyettedir. Bağımsız bölüm taşınmazın içinde bulunduğu arsa zemini şekil olarak dikdörtgen formunda olup, düz bir zemine sahiptir. Güneyi ve batısı imar yoluna cepheli olan köşe başı parsel konumunda olan arsa zemininin kuzeyi ve doğusu ise komşu parseller ile çevrelenmiş vaziyettedir. Arsa zemini üzerinde zemin + 5 katlı bina bulunmaktadır. Yapı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yapı sınıf ve gruplarından III. Sınıf B Grubu yapılar içinde yer almaktadır. Akdeniz Belediyesince tanzim edilmiş 07.11.2017 tarih ve 211/17 sayılı yapı ruhsatı mevcuttur. Taşınmazın içinde bulunduğu yapı zemin + 5 katlı olarak betonarme karkas şekilde imal edilmiştir. Yapının dış cephesi kısmen sıvalı ve boyalı olup, kısmen kompozit kısmense cam giydirmedir. Taşınmazın çatısı ise üzerinde gezilebilen teras çatıdır. Bina girişi güney cephedeki bina giriş kapısından sağlanmaktadır. Bina girişinde zemin seramik ile kaplamış olup, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Merdiven basamakları mermer ile kaplanmıştır. Binada tek asansör bulunmaktadır. Taşınmaz batı cepheli bağımsız bölüm taşınmaz kat irtifakına esas mimari projesine göre; antre, hol, 2 oda, salon, mutfak, banyo + wc, ebeveyn banyosu ve 1 balkon hacminden oluşmaktadır. Taşınmazı brüt alanı 82,00m², net alanı ise 65,60m² dir. Taşınmaz merdiven çıkışının karşısında konumlanmış vaziyettedir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar lake kapıdır. Balkon kapısı ve pencereler pvc malzemeden imal edilmiştir. Balkon cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Mutfakta alt-üst mutfak dolabı ve mutfak tezgahı bulunmaktadır. Gayrimenkulün mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar ile şehrin ve bölgenin gelişme trendi, arsanın imar durumu, arsa alanı, geometrik şekli, topoğrafik durumu bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, kulanım amacı, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine olan mesafesi, yollara cephesi ana yola olan mesafesi ile ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar, satış kabiliyeti gibi tüm faktörler dikkate alınmış, menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak,m² birim değeri 22.000,00 TL/m² olup, taşınmazın değeri82,00m² x 22.000,00TL = 1.804.000,00Tdir.

Adresi : İhsaniye Mahallesi, Havuzlar Caddesi, No:68 Rüyasu PlazaKat: 1 Daire: 2Akdeniz / MERSİN

İmar Durumu: Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi bilgiye göre kıymet takdirine konu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Taks=0,40, E=2,60 yoğunluklu, Yençok=14 Kat yapılaşma koşullarında (TİCK) Ticaret +Konut Alanı" olarak işaretlenmiştir.

Kıymeti : 1.804.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: - 20.12.2016 tarih ve 19991 yevmiye numaralı işlem ile "6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapıdır." beyanı ile ipotek şerhi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:25

08/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01990951