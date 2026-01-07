T.C. MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/510 Esas

DAVALI : METİN PETROL TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ AŞ tarafından Davalı METİN PETROL TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan Kayyımlık (Ticari Şirkete Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve ön inceleme gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalı şirketinizin adresinin yetersizliği nedeniyle Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinde özetle; Davacı şirket tarafından kayyım ataması talep edilen METİN PETROL TURZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. hakkında Mersin 4. İcra Müdürlüğü 2017/6892 E sayılı dosyası ile icra takibi ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatıldığını, icra emrine ve takibe karşı borçlu şirket METİN PETROL TURZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ ile borçlu Mustafa METİN tarafından Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/430 E. Sayılı dosyasında icra emrine itiraz talepli dava açıldığını, açılan işbu davada 06/07/2023 tarihinde davanın kısmen kabul ve kısmen reddine karar verildiğini, dosyada karara karşı hem davacı taraf hem de davalı olarak istinaf kanun yoluna başvurulduğunu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi 2024/496 E. 2024/938 K. Sayılı kararı ile; borçlu şirket yetkilisi Mustafa METİN'in 11/11/2023 tarihinde vefat etmiş olduğu, dosyada vekil olarak bulunan avukatların şirket adına vekaletnamesinin bulunmadığı, bu nedenle borçlu davacı şirkete yönetim kayyımı atanması için dosya ilk derece mahkemesine gönderildiğinden bahisle Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararı uyarınca ve TTK ilgili maddeleri uyarınca borçlu METİN PETROL TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ yönetim kayyımı atanmasını talep ve dava etmiştir.

Ön inceleme duruşma günü 20/02/2026 günü saat 09:45'e olup, iş bu ilandan itibaren HMK'nun 317/2 maddesi gereği 2 haftalık kesin süre içinde cevap, itiraz ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız, sulh için hazırlık yapmanız, gelmediğiniz takdirde karşı tarafın talebi halinde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, taraflar gelmediği takdirde ise davanın işlemden kaldırılacağı, sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız ve masrafı karşılamanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere (HMK139) ilanen tebliğ olunur. 04/12/2025

