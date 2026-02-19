T.C. MENEMEN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/482 Esas
02.02.2026
- İLAN-
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen hakkında 30/09/2019 tarihinden sonraki tarihlerde kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince 2. kez ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 423*****886
ADI SOYADI : ERTUĞRUL ÖZER
BABA ADI : ŞERİF
ANA ADI : ATİKE
DOĞUM TARİHİ : 02/01/1940
DOĞUM YERİ : LADİK
İKAMETGAH ADRESİ : 29 EKİM MAH. 8. CAD. NO:28 D İÇ KAPI NO:20 MENEMEN/İZMİR
