T.C. MENEMEN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2024/21 Esas

DAVALI : MURAT ÖZGÜN TC: 400******200

Davacı Balpet Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce mernis adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunu içeren davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız ve gönderilecek başka bir adres bilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanen tebliğde dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK'nın 122/1. maddesine göre iki hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur.

Durusma Günü: 02/04/2026 günü saat:09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/12/2025

