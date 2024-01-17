T.C. MENEMEN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

DOSYA NO : 2018/1080 Esas

KARAR NO : 2023/1058 Karar

Atatürk'ün Hatırasına Alanen Hakaret suçundan mahkememizin 28/09/2023 tarih 2018/1080 Esas 2023/1058 Karar sayılı ilamı ile sanık Savaş DAĞDEVİREN hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun 1/1 maddesi gereğince cezalandırılması için iddianame düzenlenmiş ise de CMK' nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE sanığın yokluğunda karar verilmiş olup; Mehmet ve Aysel oğlu, 01/04/1986 doğumlu, Balıkesir, Bigadiç, Kargın mah/köy nüfusuna kayıtlı Savaş DAĞDEVİREN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nın 291/1 ve 263 maddelerine göre sanık Savaş DAĞDEVİREN için gerekçeli kararın tebliğinden 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, cezaevinde bulunuyor ise bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek 5271 sayılı CMK ' nın 272 maddesi uyarınca İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere Anayasanın 4/2 5271 Sayılı CMK' nın 34/2 maddeleri uyarınca karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09.01.2024

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Basın No: ILN01968186