  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK
Resmi İlanlar

T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK

İLAN

ESAS NO : 2026/339 Esas

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından, KAYYIM İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI) aleyhine, İzmir ili, Menemen ilçesi, Esatpaşa mahallesi, 5345 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 305,04 m² lik kısmına tekabül eden 2354/2400 hisseye ilişkin Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davası açılmış olup, taşınmaza ilişkin ayni veya şahsi hak iddiasında bulunanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, ilan olunur. 02/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02542031