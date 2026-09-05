T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK
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T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK
İLAN
ESAS NO : 2026/339 Esas
Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından, KAYYIM İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI) aleyhine, İzmir ili, Menemen ilçesi, Esatpaşa mahallesi, 5345 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 305,04 m² lik kısmına tekabül eden 2354/2400 hisseye ilişkin Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil davası açılmış olup, taşınmaza ilişkin ayni veya şahsi hak iddiasında bulunanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, ilan olunur. 02/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02542031