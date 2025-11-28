T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2.İ L A N



2025/144 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İzmir İli, Menderes İlçesi, Bulgurca Mahallesi, 247 ada 2 parsel(eski 5 ada 2 parsel) sayılı taşınmaz maliki "Hüseyin kızı Elmas, Elmas oğlu Cemail, Elmas kızı İfakat, Elmas kızı Naciye ve Süleyman kızı Hatice" payının yönetimi amacıyla İzmir Defterdarlığının yönetim kayyımı olarak atanma tarihinden itibaren 10 yıllık yasal sürenin dolması ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına ilan tarihinden itibaren başvurmaları, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33/2 maddesi gereğince ilan olunur.

