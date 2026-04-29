T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



Sayı : 2026/161 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İzmir Menderes Cumaovası Mahallesi 2065 ada 30 parsel (eski 887 parsel) maliki gözüken "Mehmet kızı Emine ve Mehmet kızı Hüseyin" payının yönetimi amacıyla İzmir Defterdarlığının yönetim kayyımı olarak atanma tarihinden itibaren 10 yıllık yasal sürenin dolması ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33/2 maddesi gereğince ilan olunur. 24.04.2026

Basın No: ILN02456663