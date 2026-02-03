T.C. MAZIDAĞI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Sayı : 2025/93 Esas
29/01/2026
Konu : Gaiplik İlanı
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDURRAHMAN AKTUMUR'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur. 29/01/2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 14423731892
ADI SOYADI : ABDURRAHMAN AKTUMUR
BABA ADI : MEHMET ŞEFİK
ANA ADI : HEDİ
DOĞUM TARİHİ : 23/03/1958
DOĞUM YERİ : MAZIDAĞI
İKAMETGAH ADRESİ : Kayalar Mah. Bağlar Sk. No: 3 Mazıdağı / Mardin
