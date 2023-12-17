T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-12-17 00:01:00 -
T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2019/54 Esas
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Yukarı Oyunca köyü nüfusuna kayıtlı, Haydar ve Elif kızı 1951 doğumlu 107*****942 T.C. Kimlik numaralı Sakine Şahin'in adresi tespit edilemediğinden adına Dava Dilekçesi, Duruşma Zaptı, Tensip Zaptı Tebliğ edilememiş olup; ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/09/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01952408