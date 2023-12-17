  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-17 00:01:00 -

T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2019/54 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Tunceli İli Mazgirt İlçesi Yukarı Oyunca köyü nüfusuna kayıtlı, Haydar ve Elif kızı 1951 doğumlu 107*****942 T.C. Kimlik numaralı Sakine Şahin'in adresi tespit edilemediğinden adına Dava Dilekçesi, Duruşma Zaptı, Tensip Zaptı Tebliğ edilememiş olup; ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01952408