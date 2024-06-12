  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-12 00:01:00 -

T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 1956/283 Esas

     Mahkememizce verilen 09/09/1959 tarihli kararı ile;

     Davacı Hıdır Taytaçile davalılar Haydar Güngör ve tespit tutanağının malikleri sütununda adları yazılı 9 müştereği aleyhine Tunceli İli Mazgirt İlçesi Gomepire mevkiinde bulunan 5602 sayılı kanuna göre yapılan gayrimenkul tespitine itiraz sonucu; Dava konusu 36 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin dava açmış olduğu anlaşılmıştır.

     Mahkememizin 09/09/1959 tarihli kararında davacı Hıdır Taytaş 01/09/1959 tarihli feragat dilekçesi ile Kuşhane köyüne ait yapmış olduğu vaki itirazın tekmilinde bilakayduşart vazgeçiş olmasından vazgeçme nedeniyle davanın REDDİNE, karar verilmiş olup;

     Mahkememizce tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davacı Hıdır Taytaç iş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı yasaca belirlenen süre içerisinde Hıdır Taytaç tarafından 15 günlük yasal süre içerisinde gerekçeli karara itiraz edebileceği gerekçeli karar yerine kaim olmak üzere tebligat kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02046606