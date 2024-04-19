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Resmi İlanlar T.C. MARMARİS SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MARMARİS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-04-19 00:00:00 -

T.C. MARMARİS SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2023/29 Esas
 
04/05/2023 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen GULMİRA JABBAROVA DİNÇ hakkında bilgisi bulunanların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/29 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/05/2023

GAİP

ADI SOYADI: GULMİRA JABBAROVA DİNÇ

(Özbekistan Uyruklu)

#ilangovtr

Basın No: ILN02019082