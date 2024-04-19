T.C. MARMARİS SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-04-19 00:00:00 -
T.C. MARMARİS SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/29 Esas
04/05/2023
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen GULMİRA JABBAROVA DİNÇ hakkında bilgisi bulunanların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/29 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04/05/2023
GAİP
ADI SOYADI: GULMİRA JABBAROVA DİNÇ
(Özbekistan Uyruklu)
#ilangovtr
Basın No: ILN02019082