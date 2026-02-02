T.C. MARMARİS İŞ MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2023/267 Esas

Davalı Melisa JENSEN'in tüm aramalara rağmen tebligata yeterli adresi bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle bilirkişi raporunun ve ıslah dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İhbar tazminatı: 1.004,35 TL net İstem: 1.950,00 TL olarak hesaplanmıştır. Kıdem tazminatı: 2.060,02TL net İstem: 6.212,00 TL olarak hesaplanmıştır. Fazla çalışma ücreti:15.020,88TL net İstem: 1.000,00 TL(Hakkaniyet indirimine gidilmesi halinde 10.514,62 TL net) olarak hesaplanmıştır. Genel tatil ücreti: 555,08TL net İstem: 1.000,00 TL(Hakkaniyet indirimine gidilmesi halinde 388,56 TL net) olarak hesaplanmıştır. Hafta tatili ücreti: 2.743,20 TL net İstem: 1.000,00 TL (Hakkaniyet indirimine gidilmesi halinde 1.920,24 TL net)olarak hesaplanmıştır.

Fazla çalışma ücretini 15.020,88 TL olarak, hafta tatili ücretini 2.743,20 TL olarak ıslah ediyoruz.

Bilirkişi raporunun ve ıslah dilekçesinin davalı Melisa JENSEN'e ilan yoluyla tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur

