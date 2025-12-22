T.C. MARMARİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .87161344-2024/328-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Aşağıda kimliği yazılı Cemal ve Azize oğlu, 16/06/2000 Rasim El İys/Suriye doğumlu, sanık Abdurrezzak El İbrahim hakkında mahkememizin 15/04/2025 tarih 2024/328 esas 2025/173 sayılı kararı ile 4 yıl 10 ay 10 gün hapis ve 29.130 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi için sanığın dosyada mevcut adresine yapılan tebligat tanınmadığından bahisle tebliğ edilememiş ve tebliğe yarar adresi tespit edilememiştir.

Dair, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat Kanunu 31.Madde),tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya eşdeğer başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunarak mahkememiz kararına karşı İSTİNAF yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanolunur.19.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02366682