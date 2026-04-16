T.C. MARMARİS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/190 Esas

Davacı Osman Çalışkan ve asli müdahil Ayşe Rengin tarafından davalılar Marmaris Maliye Hazinesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Marmaris Belediye Başkanlığı, Marmaris Hisarönü Köyü Muhtarlığı, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, dahili davalı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan dava nedeniyle TMK 713/4 ve devamı maddeleri kapsamında, kadastro tespitinde tespit harici bırakılan yerlerden olması nedeniyle ile ;

Muğla ili Marmaris ilçesi, Hisarönü Köyü'nde kain; 230 ada 16 parsel sayılı taşınmazın güneyinde bulunan tescil harici kadastro paftasında Devlet Ormanı olarak gösterilen 125,76 m²'lik alan üzerinde hak iddia eden 3. Şahısların iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 AY içerisinde Marmaris 3. Asliye Hukuk Mahkmesi'nin 2024/190 Esas nolu dosyasına müracaat etmesi, başka bir mahkemede dava açmış ise bildirmesi aksi halde davacının/müdahilin davasını ispat etmesi halinde söz konusu yerin Davacı Osman Çalışkan ve Asli Müdahil Ayşe Rengin adına kayıt ve tescil edilebileceği İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02448445