T.C. MARMARİS 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .77994167-2009/462-Ceza Dava Dosyası



Sanık Carrol Morris hakkında mahkememizin 03/07/2013 tarih 2009/462 esas 2013/355 karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 141/1. maddesi uyarınca iki kez para cezasına hükmolunduğu,sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince,7 gün içerisinde mahkemeye vereceği dilekçe ile veya Zabıt Katibine yapacağı beyanla itiraz etme hakkı olduğunun, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur.30.05.2023



SANIK : CARROL MORRIS, Iowerth ve Elızabeth kızı, 1972 İNGİLTERE doğumlu

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Basın No: ILN01841345