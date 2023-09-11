T.C. MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO : 2023/130
Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/02/2023 tarihli ilamı ile Hüseyin ve Fikran kızı, 07/09/1994 doğumlu, Muğla, Ula nüfusuna kayıtlı Duygu Kıralan hakkında TCK 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, KAMU HİZMETLERİNDEN GEÇİCİ YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy hariç)-d-e), hükümlerinin uygulanmasına dair verilen ilama ait gerekçeli karar sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün Gazetede İlanen Tebliğine,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 04/09/2023
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Basın No: ILN01888655