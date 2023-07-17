T.C. MARMARİS 1. İCRA DAİRESİ

Örnek No: 72

2022/1 İFLAS



İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI



Müflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Karma Otelcilik Turizm İnşaat İthalat Ve İhracat Ticaret Limited Şirketi

İçmeler mah. Kayabal cad. No:55 Marmaris / MUĞLA

Müflisin Ticaret Sicil Numarası : 4445



Müflis (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Karma Otelcilik Turizm İnşaat İthalat Ve İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli daha önce ilan edilmiş ve Marmaris 1. İcra Dairesi'nce incelemeye hazır bulundurulmuştur.



Müflis hakkındaki iflas kararı kesinleşmiş olup, alacaklıların İİK'nun 237. maddesi uyarınca 2. alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 21/08/2023 günü saat 14:00'da MARMARİS 1. İCRA DAİRESİ'nde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu ile alacağı kısmen veya tamamen red olunan alacaklılar kayıt kabul davası açmış ise ilgili mahkemeden alınacak toplantıya katılma kararını ibraz etmeleri, müflisin ulaşılamayan malları ile tasarrufun iptaline konu edilebilir işlemlerin bildirilmesi lüzumu İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.



(İc.İf.K.232,234,235)

Yönetmelik Örnek No : 37

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Basın No: ILN01860548