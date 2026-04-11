T.C. MARMARAEREĞLİSİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/149

Karar No: 2025/81

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 05/03/2025 tarih ve 2024/149 Esas 2025/81 Karar sayılı kararı ile sanık CUMHERT SARIHANOV (Nevruz ve Asya'dan olma, 1997 Azerbaycan doğumlu) hakkında;

Sanık CUMHERT SARIHANOV'un üzerine atılı kasten yaralama suçundan sonuç olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanığın bilinen adresine gönderilen tebligatın yapılamadığı, yapılan adres araştırmasında sanığa ulaşılamamış olup gerekçeli kararın sanık CUMHERT SARIHANOV'a tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Üstü Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 5271 sayılı CMK'nın 273/1. maddesi gereğince, iki hafta içersinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin suçüstü ödeneğinden karşılanacağına dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/04/2026

Basın No: ILN02444574