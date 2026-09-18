T.C. MARMARAEREĞLİSİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/393

Karar No: 2025/538

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 14/10/2025 tarih ve 2023/393 Esas 2025/538 Karar sayılı kararı ile sanık MEHMET AYDINLI (Lütfi ve Zehra oğlu, 13/07/2000 Durağan doğumlu, Sinop, Durağan, Çöve mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:50191668602) hakkında;

Sanık MEHMET AYDINLI'nın üzerine atılı Elde Veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Ya Da Özel Beceriyle Hırsızlık suçundan beraatine, Başkasına ait Banka veya Kredi Kartını Kötüye Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis ve 80 - tl adli para cezası ile cezalandırılmasına, Kadına Karşı Kasten Basit Yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, beraat kararına yönelik C. Savcısı tarafından 07/11/2025 tarihinde istinaf başvurusunda bulunulduğu, sanığın bilinen adresine gönderilen tebligatın yapılamadığı, yapılan adres araştırmasında sanığın adres bilgisine ait herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olup gerekçeli kararın sanık Mehmet Aydınlı'ya tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Üstü Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi suretiyle TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin suçüstü ödeneğinden karşılanacağına dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/09/2026

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Basın No: ILN02550359