T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



ESAS NO : 2020/78 Esas



DAVACILAR : İLKE USLUCA ve ÖZGE USLUCA ERİM



DAVALI : ÖMER ÖZDAMAR



Davacı tarafından aleyhinize mirasçı olarak maliklerinden olduğunuz Balıkesir ili Marmara ilçesi Türkeli (Avşa) Mah. Gavurdere Mevki 1313 nolu parsel kâin taşınmaz hakkında açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 14/11/2023 günü saat 13:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,HMK.317/2, 122 ve 128. maddeleri uyarınca, dava dilekçesine karşı iki hafta içinde HMK 129. maddesindeki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi vermeniz, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01922130