  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:02:00 -

T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/3 Tereke

İ L A N

Mahkememize açılan tereke tespitine ilişkin danın yargılaması sırasında verilen ara karar uyarına, Hüseyin Hulusi ve Meral oğlu, 23/03/1954 d.lu, 16121599262 TC Kimlik numaralı, Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Alcı mah, 1 Cilt, 104 Aile sıra no, 11 sırada nüfus kayıtlı, NEJAT TİRELİOĞLU' dan alacak veya borçlu olanların iş bu ilanın 2. ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde ellerinde bulunan belgeler ile birlikte mahkememizin 2022/3 Tereke sayılı dosyasına başvurmaları (bu çağrı kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanları da kapsar) aksi takdirde TMK nın 621 maddesi gereğince bu tür hak ve alacaklarını mirasçılarına karşı ileri süremeyecekleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01924248