T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/3 Tereke



İ L A N

Mahkememize açılan tereke tespitine ilişkin danın yargılaması sırasında verilen ara karar uyarına, Hüseyin Hulusi ve Meral oğlu, 23/03/1954 d.lu, 16121599262 TC Kimlik numaralı, Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Alcı mah, 1 Cilt, 104 Aile sıra no, 11 sırada nüfus kayıtlı, NEJAT TİRELİOĞLU' dan alacak veya borçlu olanların iş bu ilanın 2. ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde ellerinde bulunan belgeler ile birlikte mahkememizin 2022/3 Tereke sayılı dosyasına başvurmaları (bu çağrı kefalet sebebi ile alacaklı ve borçlu olanları da kapsar) aksi takdirde TMK nın 621 maddesi gereğince bu tür hak ve alacaklarını mirasçılarına karşı ileri süremeyecekleri hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN01924248