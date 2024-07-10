T.C. MARMARA EREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MARMARA EREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/91 Esas
DAHİLİ DAVALI - AYLİN ÇAVDAR - 23513585338 -
TEKİRDAĞ, MARMARA EREĞLİSİ, YENİÇİFTLİK MH. 9409 parsel sayılı taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligat yapılamadığı, Adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 08/11/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,
HMK'nun 122. Maddesi gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz,
Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,
Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrası için tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi.
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Basın No: ILN02058748