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Resmi İlanlar T.C. MARMARA EREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MARMARA EREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-07-10 00:00:00 -

T.C. MARMARA EREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/91 Esas

DAHİLİ DAVALI - AYLİN ÇAVDAR - 23513585338 -

TEKİRDAĞ, MARMARA EREĞLİSİ, YENİÇİFTLİK MH. 9409 parsel sayılı taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligat yapılamadığı, Adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/11/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,

HMK'nun 122. Maddesi gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz,

Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrası için tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi.

#ilangovtr

Basın No: ILN02058748