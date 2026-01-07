T.C. MARMARA EREĞLİSİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/259

Karar No: 2025/412

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 17.06.2025 tarih ve 2023/259 Esas 2025/412 Karar sayılı kararı ile sanık Serdar Çağlı (Vedat ve İpek'den olma, 27.11.1982 Bağcılar doğumlu, T.C Kimlik No:58603421548) hakkında;

Sanık Serdar Çağlı'nın üzerine atılı Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan HAGB kararı verildiği, sanığın bilinen adresine gönderilen tebligatın yapılamadığı, yapılan adres araştırmasında sanığın aranma kaydı olduğu ve adres bilgisine ait herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olup gerekçeli kararın sanık Serdar Çağlı'ya tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Üstü Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmesi suretiyle TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin suçüstü ödeneğinden karşılanacağına dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02375410