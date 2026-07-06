T.C. MARMARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
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T.C. MARMARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :BALIKESİR İLİ, MARMARA İLÇESİ
MEVKİİ : ÇINARLI MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO :158
PARSEL NO : 41
VASFI : Bağ yeri
YÜZÖLÇÜMÜ :19.587,79 m2yüzölçümlü taşınmazın 456,74 m2 kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI :Avşar Karapınar, Bahar Erdoğan, Feyza Tamkaynak, Gökhan Tamkaynak, Nüket Tamkaynak, Uğur Tamkaynak Abdullah Yaşar Karaman, Abdulvahap Nuri Tunç, Abdurrahman Hadutoğlu, Abdurrahman Şener, Adnan Saka, Ahmet Çelik, Ahmet Doğan, Ahmet Cemil Sağyaşar,ahmet Eti Boynuyoğunoğlu, Ahmet Hamdi Güngörmüş, Ahmet Tamer Çağlar Ahmetcan Saka, Ali Kenan Çolakoğlu, Ali Mahir Topcu, Arzum Şenses Alkuş, Asiye Sağır, Aslı Saka, Aşkın Öykü Çimen, Atilla Aracı, Ayla Ünsal Aynur Yılmaz, Aysel Küçük,Ayşe Serdar, Ayşe Münevver Ünsal, Ayşe Ülya Işıl, Ayşegül Karaosmanoğlu, Aziz Aracı, Barış Aksoy, Barış Bayram Güner, Belgüzar Çelik, Beyza Solmaz, Binnaz Şengün, Binnur Turan, Burak Güner, Burcu Ergün Köse, Can Koç, Canan Çanakçi, Cansel Koç Müller, Cansel Mercan, Cemrenur Albayrak, Ceren Karavaizoğlu, Cihad Necmeddin Doğan Çiğdem Genç, Derya Barlas, Dicle Öğretir, Dilber Akbudak Duhanur İsra Saka, Egemen Seyfettin Kuşcu, Ela Simden Saka,elif Bonelli Emine Kurt, Emrullah Saka, Enes Eren Saka, Eren Güner, Erol Akbudak, Ersin Güner, Eyüp Aracı, Faruk Çakar, Feruzan Özcan, Filiz Kıymet Tanerinç,Fisun Battal, Füsun Ökten, Gökhan Acar, Gülayşe Vurucu, Güler Serdar, Gülnur Gönenç, Gülşah Özdekli, Gürcan Güldür, Hakan Ünsal, Halise Köse, Halise Uzuner, Halit Sözer, Haluk Sözer, Haluk Seçgin Çimen, Hande Yüksel, Hasan Çolakoğlu, Hasan Koç, Hasan Şener, Hasan Vasfi Dayi, Haydar Özmen, Hikmet Çelik, Himmet Çelik, Himmet Kuşcu, Hülya Yılmaz, Hüseyin Can Özcan, Hüsna Naz Saka, İbrahim Korkmaz Karagöz, İlker Ergün, İlknur Ergün Tuncay, İpek Beyza Gökkaya, İrfan Ocaklı, İsa Demir, Kemal Karakaşoğlu, Kemal Özmen, Mahmut Bekir Güngörmüş, Mehmet Biga Mehmet Koç, Mehmet Şener, Mehmet Bülent Ertan, Melek Uzun, Melike Şule Balkan, Memnune Güngörmüş, Mert Cihan Özcan, Metin Kurt, Mihraç Ekinci, Mustafa Aksoy, Mustafa Erbil, Mustafa Özmen, Mustafa Saka, Muzaffer Aydenk, Muzaffer Yeşil, Müzellef Abacıoğlu, Nadide Kalafat, Nazlı Güley Işık, Necla Erkan, Nermin Ergün, Nermin Saka, Nezahat Tütenocaklı Nilüfer Kılagöz, Nurettin Aracı, Nuri Akbudak, Oğuz Kağan Tekeli, Okan Ünsal, Oktay Çelik, Ömer Saka, Özgür Önder Kuşcu, Özlem Ünsal Uyğur, Ragıp Ergün, Rahime Çomcu, Rıza Aydın, Ruhşen Tekeli, Salih Zeki Saka, Seda Selçuk, Sedat Aracı, Seher Beşli, Sema Sözer Azman, Semra Dönmez, Senem Doger, Serap Nemlioğlu, Serpil Sözer Atılgan,sevgi Kalafat, Sinan Selçuk Sinem Tanerinç, Suna Bengül, Süheyla Köse, Süreyya Özcan, Şehnaz Şener Şenay Çimen, Şerife Koç, Şermin Doğan, Şükran Toprakoğlu, Şükrü Erdoğan Şükrü Güldür, Tansu Banuhan Aydın,teoman Özmen, Tolga Güngörmüş, Tülay Yılmaz, Türkan Erer, Türker Dönmez, Viktoria Dönmez, Yalçın Yılmaz, Yasemin Özdemir, Yasin Tüfekçi, Yaşar Saka, Yıldız Sözer Yazıcı, Zehra Cimşit, Zeynep Güner, Zeynep Tunç, Zeynep Tüfekçi, Zeynep Tülin Ayerden Elif Mina Özcan ve müteveffa dahili davalı Fulya Sarıbaş mirasçıları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Balıkesir İli, Marmara İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 158 ada 41 parsel, 19.587,79 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 456,74 m2'lik alanının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonunca belirlenen bedel üzerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve söz konusu taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya tescili için Mahkememize dava açılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2026/9 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 01.07.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02504216