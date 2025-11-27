T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİ

KARAR İLANI

ESAS NO : 2024/886

KARAR NO : 2025/840

Davacı Zehra Kec (Yabancı Kimlik No:99172797450) ile davalı Ahmed Kec (Yabancı Kimlik No:99004802260) arasında mahkememizde görülen Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Davacının Davasının KABULÜ ile;

1-99172797450 YKN, Muhammed ve Emine kızı, 10/01/1992 Halep doğumlu, ZEHRA KEC ile 99004802260 YKN Beşar ve Semira oğlu, 20/03/1997 Halep doğumlu, AHMED KEC'in BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına,

3-Müşterek çocuk ile davalı baba arasında; Her ayın 1. ve 4. haftası cuma günü 18:00 ile pazar günü saat 15:00 arasında her yıl dini bayramların 2. Günü saat 10:00'dan3. Günü 13:00' a kadar, her yıl 1 Temmuz saat 12:00'dan 31 Temmuz saat 13:00 arasında, somestir tatillerinin 2. Haftası pazartesi günü saat 12:00'dan cumartesi günü saat: 12:00'a kadar müşterek çocuğun doğum gününde saat 12:00'dan saat 16:00 'a kadar, babalar gününden saat 12:00'dan saat 18:00'a kadar kişisel ilişki tesisine,

4-Müşterek çocukların her biri lehine dava tarihinden itibaren 3.000TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına,

5-Davacı kadın lehine dava tarihinden tarihinden itibaren 4.000TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına,

6-Adli yardım talebi kabul edildiğinden hüküm tarihi itibariyle alınması gereken 615,40-TL başvurma harcı 615,40-TL peşin harç olmak üzere toplam 1.230,80-TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

7-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan 15.096,00-TL basın ilan ücreti, 595,00-TL tebligat ve posta masrafı olmak üzere toplam 15.691‬,00-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davacı tarafından yapılan; 350,00-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 350,00TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana iadesine karar verilmiş olup; işbu kararın davalı Ahmed Kec'e(Yabancı Kimlik No:99004802260) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 24/11/2025

Basın No: ILN02344662