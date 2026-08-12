T.C. MARDİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2572 Esas

İLAN

Asıl dava olan mahkememizin 2023/2572 Esas sayılı dosyası bakımından;

Davacı NACİYE ABEŞ (TC 58297272372) tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

- Dava konusu Mardin İli Artuklu İlçesi Yukarıaydınlı Mahallesi 148 ada 1 parsel, 148 ada 5 parsel ve 148 ada 6 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ;

Bu araziler üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı NACİYE ABEŞ adına tapuya tescil kararı verileceği,

Birleşen mahkememizin 2023/2573 Esas sayılı dosyası bakımından;

Davacı SERDAR ABEŞ (TC 17267639652) tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine Mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

- Dava konusu Mardin İli Artuklu İlçesi Yukarıaydınlı Mahallesi 148 ada 1 parsel, 148 ada 6 parsel sayılı taşınmaz ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ;

Bu araziler üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı SERDAR ABEŞ adına tapuya tescil kararı verileceği, İlanen tebliğ olunur. 01.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02528172