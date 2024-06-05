T.C. MANYAS ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya No : 2020/152

Karar No : 2023/231

Mahkememizin 01/11/2023 tarih 2020/152 Esas 2023/231 Karar sayılı ilamı ile sanık Halil Çiftçi hakkında Basit Yaralama suçundan 5237 sayılı TCK'nın 86/2. maddesi uyarınca neticeten 5 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Mahkememiz dosyasında müşteki sıfatı alan, soruşturma aşamasında şikayetçi olduğunu beyan eden ancak kovuşturma aşamasında beyanları alınamayan müşteki MucifNuri Muhammed'e tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 23/05/2024

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Basın No: ILN02043205