T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/286 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 2285 Ada, 12 Parsel, zemin kat, 1 nolu b.b.
Adresi : Yenimahalle Mah. 4774 Sk. No:10/1 Yunusemre / MANİSA
Yüzölçümü : 159 m2
Arsa Payı : 84/313
Kıymeti : 4.350.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:17
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 2291 Ada, 11 Parsel, 1. kat, 3 nolu b.b.
Adresi : Yenimahalle Mah. 4800 Sk. No:60/3 Yunusemre / MANİSA
Yüzölçümü : 109 m2
Arsa Payı : 108/606
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:19
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 2285 Ada, 12 Parsel, 1. kat, 2 nolu b.b.
Adresi : Yenimahalle Mah. 4774 Sk. No:10/2Yunusemre / MANİSA
Yüzölçümü : 159,00 m2
Arsa Payı : 108/313
Kıymeti : 4.750.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:21
26/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02422399