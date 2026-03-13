  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Örnek No:55*
2025/286 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/286 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 2285 Ada, 12 Parsel, zemin kat, 1 nolu b.b.

Adresi : Yenimahalle Mah. 4774 Sk. No:10/1 Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 159 m2

Arsa Payı : 84/313

Kıymeti : 4.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:17
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 2291 Ada, 11 Parsel, 1. kat, 3 nolu b.b.

Adresi : Yenimahalle Mah. 4800 Sk. No:60/3 Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 109 m2

Arsa Payı : 108/606

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:19
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 2285 Ada, 12 Parsel, 1. kat, 2 nolu b.b.

Adresi : Yenimahalle Mah. 4774 Sk. No:10/2Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 159,00 m2

Arsa Payı : 108/313

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:21

26/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

