T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11456 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle, 1772 Ada, 1 Parsel, 11 Nolu B.B.
Adresi : Güzelyurt Mah., 5774 Sokak, Aksan City 2 Sitesi, No:16/B/11 Yunusemre / MANİSA
Arsa Payı : 732/28800
Kıymeti : 8.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:17
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:17
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:17
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle, 1776 Ada, 5 Parsel, 13 Nolu B.B.
Adresi : Güzelyurt Mah., 5791 Sk, Yüksek Yaşam Evleri 2 Sitesi, No:8/C/13 Yunusemre/MANİSA
Arsa Payı : 522/24000
Kıymeti : 9.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:19
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:19
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:19
10/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02430697