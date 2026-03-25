  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2025/11456 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11456 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle, 1772 Ada, 1 Parsel, 11 Nolu B.B.

Adresi : Güzelyurt Mah., 5774 Sokak, Aksan City 2 Sitesi, No:16/B/11 Yunusemre / MANİSA

Arsa Payı : 732/28800

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:17
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, HOROZKÖY Mahalle, 1776 Ada, 5 Parsel, 13 Nolu B.B.

Adresi : Güzelyurt Mah., 5791 Sk, Yüksek Yaşam Evleri 2 Sitesi, No:8/C/13 Yunusemre/MANİSA

Arsa Payı : 522/24000

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:19
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:19

10/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02430697