İ L A N

T.C. MANİSA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/88 Esas

DAVALI : MURAT KURTBAŞ Karaali Mahallesi 21. Sokak Hasbahçe Evleri Yunusemre/ MANİSA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Davacı vekili; Manisa İcra Müdürlüğü 2024/32936 Esas sayılı icra takibine konu alacak kalemlerinden fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile, nakdi alacak toplamının77.594,65 TL ’lik kısmı ile ilgili olarak davalı-borçlu yönünden itirazının iptali ile takibin devamına, takibe haksız olarak itiraz eden borçlu davalının % 20’ den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep ve davaetmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ismen tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olarak belirlenen 23/01/2026 günü saat 10:00'da duruşmaya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde ilk itirazlarınız ile birlikte cevaplarınızı bildirmeniz, HMK.nun 129. md gereğince dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi dilekçelerinize eklemek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlamayan bilgilere dilekçelerde yer vermek zorunda olduğunuz hususu ayrıca 28/07/2025 tarihli bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve HMK.122m. uyarınca işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02329776