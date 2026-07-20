T.C. MANİSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. MANİSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2026/346 Esas
Davacı MUAMMER ERTAŞKIN tarafından mahkememize açılan 37747487658 T.C. Kimlik numaralı FATMA ERTAŞKIN ın ait mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davada mirasçılarının tespiti için;
TMK'nun 594/1 maddesi gereğince 37747487658 T.C. Kimlik numaralı FATMA ERTAŞKIN ın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın ikinci kez yayımlandığı tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri mahkememiz 2026/346 esas sayılı dosyasına sunmaları hususu ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02489350