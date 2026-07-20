  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. MANİSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MANİSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. MANİSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/346 Esas

Davacı MUAMMER ERTAŞKIN tarafından mahkememize açılan 37747487658 T.C. Kimlik numaralı FATMA ERTAŞKIN ın ait mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davada mirasçılarının tespiti için;

 

 

TMK'nun 594/1 maddesi gereğince 37747487658 T.C. Kimlik numaralı FATMA ERTAŞKIN ın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın ikinci kez yayımlandığı tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri mahkememiz 2026/346 esas sayılı dosyasına sunmaları hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02489350