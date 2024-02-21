T.C. MANİSA 3. İŞ MAHKEMESİ

Sayı :2023/88 Esas

30/01/2024

İ L A N



MANİSA 3.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Davacı , TUNCAY BARUT ile Davalı , HÜSEYİN HEPŞENGENÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;

Hülya ve Cihat oğlu, 04/07/1980 doğumlu, (371******16) HÜSEYİN HEPŞENGENÇ'İN iş bu ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde; Manisa 1. İş Mahkemesinin 2015/675 Esas sayılı dosyasında alınan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun 22/06/2017 tarihli raporu, Adli Tıp 3. İhtisas Kurulunun 21/06/2019 tarihli ve Adli Tıp İkinci Üst Kurulun 04/06/2020 tarihli (...Tuncay BARUT'un 25/04/2014 tarihinde maruz kaldığı iş kazasına bağlı; sol el parmak hareket kısıtlılığı arızası nedeniyle, E cetveline göre %11,3(yüzdeonbirvirgülüç) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı...) raporuna karşı ve görülmekte olan 25/04/2014 tarihli kaza nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespiti ve gelir bağlanması istemine ilişkin davaya karşı ilk itirazlarınızı, tüm delillerinizi ve davaya cevaplarınızı bildirir dilekçeyi mahkemeye sunmanız ve dava dosyasının 16/05/2024 günü saat: 09:00'da olan duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verileceği 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği ilan olunur.

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Basın No: ILN01987675