T.C. MANİSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN
2023-06-05 00:00:00 -
T.C. MANİSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN
Sayı : E.78254810-2023/174-Ceza Dava Dosyası
Karar No: 2023/299 01.06.2023
Manisa 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 04.04.2023 tarih 2023/174 esas, 2023/299 sayılı kararında, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet ( Yoklama Kaçağı) suçundan sanık Recep ve Betül oğlu 18.11.2001 Akhisar d.lu, Cengizhan CENCİ 'ye Mahkememizin 04.04.2023 tarih 2023/174 E. 2023/299 K. Sayılı Mahkumiyet kararının tebliğine karar verilmiştir.
Karar No: 2023/299 01.06.2023
Manisa 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 04.04.2023 tarih 2023/174 esas, 2023/299 sayılı kararında, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet ( Yoklama Kaçağı) suçundan sanık Recep ve Betül oğlu 18.11.2001 Akhisar d.lu, Cengizhan CENCİ 'ye Mahkememizin 04.04.2023 tarih 2023/174 E. 2023/299 K. Sayılı Mahkumiyet kararının tebliğine karar verilmiştir.
Sanık Cengizhan CENCİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Gerekçeli Kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
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Basın No: ILN01840543