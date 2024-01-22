T.C. MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİGEREĞİ AÇILDIĞI VE BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Sayı :2023/33 Tereke(Tasfiye İstemli)

Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, Şehitler Mah. 723 Sk.No:10 İç Kapı No:3 adresinde mukim, 47482563470T.C. Kimlik nolu ALİ KURTULAN terekesinin, Manisa 2.Sulh Hukuk mahkemesinin 21/12/2023 tarih ve 2023/33 Tereke Esas, 2023/54 Tereke Karar sayılı kararı ile de TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur. (İİK.nun 166, 218.mad)

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Basın No: ILN01970954