T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/314 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dava konusu; Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Bağyolu Mahallesi 159 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 2.402,45 m² lik kısmının, davalılar Şenay Kesenkaş, Naciye Aksaray Çevik, Fatma Vural, Mustafa Riza Aksakarya, Kemale Sağyatanlar, Ali İbrahim Aksakarya, Kadriye Güler Aksakarya, Mustafa Efe Atik, Ece Atik, Hüseyin Atik, Emel Aksakarya, Melda Kıpkıp, Meltem Balık, Meliz Ezersöz, Melek Gündüz.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 22/10/2026 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN02544225