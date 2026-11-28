ESAS NO : 2026/464 Esas

Davacı BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü, dava konusu;

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Ortaköy Mahallesi 127 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın 1.399,97 m²'lik kısmının, davalı Maliye Hazinesi,

BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 19.01.2027 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

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Basın No: ILN02605677