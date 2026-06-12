T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/69 Esas

Mirasçılık Belgesi İstemi davasının ara kararı gereğince;

İzmir ili Güzelbahçe ilçesi Atatürk Mah./Köyü, 181 cilt, 197 hanede nüfusa kayıtlı 01/07/1907 doğumlu 17042360238 T.C. kimlik numaralı muris Rukiye BALGAY'ın tüm aramalara rağmen mirasçısı olup olmadığı belirlenemediğinden;

TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları,

İlan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği taktirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile mirasın TMK nun 594/2 maddesi gereğince devlete intikal edeceği ilan olunur.

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Basın No: ILN02485404